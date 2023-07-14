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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تعلق على انعقاد قمة دول جوار السودان لحل الأزمة في السودان

السيسي
السيسي

علقت السفارة الروسية في القاهرة على التحركات المصرية لحل الأزمة السودانية، وانعقاد قمة دول جوار السودان أمس الخميس.
وقالت السفارة الروسية في بيان لها: "نرحب بجهود أصدقائنا المصريين الرامية إلى حل الأزمة السودانية، ونأمل في أن تتيح صيغة الوساطة التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان مع الدور القيادي للقاهرة إلى جانب الخطوات الأخرى على مسارات حفظ السلام الإفريقي، وفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار المستدام وبدء العملية السياسية وضمان إرسال المساعدات الإنسانية إلى السودان".

 

وتابعت السفارة: "تدعم روسيا، مثل مصر، تقليديا ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقضاء على أي تناقضات من خلال الحوار الشامل المباشر".

 

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، مؤكدا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه.

 

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