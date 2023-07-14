ضبط 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات مكبرة، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، والتي حققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ "84489" حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: (346) حكم جناية، "28704" أحكام حبس جزئي، "4835" حكم حبس مستأنف، "39652" حكم غرامة، و"10952" مخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.