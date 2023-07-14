كلب البحر يسرق لوح من راكب أمواج (فيديو)

هاجم حيوان كلب البحر، راكبا للأمواج في سانتا كروز بولاية كاليفورنيا، وسرق لوحه، في حادث تم طريق، فيما تحاول سلطات الحياة البرية القبض على الحيوان.

وُأظهر مقطع فيديو نُشرته قناة “العربية” اليوم الجمعة" كلب بحر هاجم بلا خوف لوح أحد راكبي الأمواج ثم صعد عليه، ونزل راكب الأمواج من اللوحة وسبح في منطقة ركوب الأمواج.

كتب المصور مارك وودوارد عند مشاركة الفيديو: "هذا كلب بحري خطير، تجنبه إذا أمكن!"

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أظهر الحيوان سلوكًا عدوانيًا متعددًا تجاه راكبي الأمواج قبالة شاطئ “Cowell”. يقول هنري ميشيل، وهو راكب أمواج يعيش في سانتا كروز لأكثر من 20 عامًا، إنه رأى الحيوان ليلة الاثنين.

قالت دائرة مصايد الأسماك والحياة البرية الأمريكية إن كلب البحر هو أنثى عمرها 5 سنوات، وهي مرقمة ويمكن التعرف عليها بسهولة. يقولون إنه لم ترد أي تقارير مؤكدة عن إصابتها لأي شخص ، لكن المسؤولين يحاولون الآن القبض عليها.

وقال مسؤولو الحياة البرية في بيان: "نظرًا لزيادة خطر السلامة العامة ، تم نشر فريق من قسم كاليفورنيا لصيد الأسماك والحياة البرية المدرب على القبض على كلاب البحر والتعامل معها في محاولة للقبض عليها وإعادة توطينها".

يقول مسؤولو الحياة البرية إن كلب البحر، الذي ولد في الأسر، كان على رادارهم لسنوات. شوهدت في منطقة سانتا كروز بنفس السلوك غير المعتاد في سبتمبر الماضي. وفقًا لمسؤولي الحياة البرية بالولاية ، تمت إزالة والدتها من البرية بعد أن أظهرت سلوكًا عدوانيًا تجاه الناس بسبب إطعامها الجمهور.

في حين أن سبب سلوك هذا كلب البحر غير واضح، يقول مسؤولو الحياة البرية إن السلوك العدواني في كلاب البحر الإناث قد يرتبط بالاندفاعات الهرمونية أو إطعامها من قبل البشر.

قال ديفيد إيبرت من مختبرات موس لاندن البحرية: "من المهم أن يبقي الناس مسافة من كلاب البحر ، خاصة تلك التي تتصرف بعدوانية."

نصائح للتعامل مع هجوم كلاب البحر:

إذا رأيت كلب البحر في الماء ، فلا تحاول السباحة نحوه أو إطعامه.

إذا هاجمك كلب البحر ، فحاول أن تبقى هادئًا ولا تقاتل.

حاول أن تضرب كلب البحر في وجهه أو عينيه أو أنفه.

إذا تمكنت من الابتعاد عن كلب البحر ، فاسع إلى الشاطئ أو إلى قارب.

إذا تعرضت لعضة كلب بحر ، فتوجه إلى أقرب مركز طبي على الفور.

إليك بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك على تجنب هجوم كلاب البحر:

لا تسبح في المياه الملوثة أو التي بها الكثير من الطحالب.

لا تسبح في المياه العميقة أو التي بها أمواج عالية.

لا تسبح بمفردك.

لا تسبح في أوقات الشفق أو الغسق.

لا تسبح إذا كنت تنزف أو تأكل.