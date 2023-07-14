مبانى الإسكندرية آيلة للسقوط

انهيار 25 عقاراً فى 6 أشهر.. وانتظار كوارث جديدة

انهيار العقارات بالإسكندرية مأساة لا تنتهى، والتى كان آخرها عقار «ميامى» المنهار أواخر يونيو الشهر الماضى، والذى أسفر عن وفاة 10 أشخاص تحت أنقاضه، ولم تمض سوى بضعة أيام لتستيقظ المدينة الهادئة على حادثة مؤسفة أخرى بانهيار عقار جديد فى حى الجمرك.

إلا أنه ورغم تساقط البنايات واحدة تلو الأخرى تترك المحليات ضحايا جدد، نظرًا لمخالفات البناء الصارخة التى تبحث عن تقنين لأوضاعها أو الإزالة حيث يوجد داخل الإسكندرية المئات من المبانى الخطرة والآيلة للسقوط وعقارات أخرى مائلة وهى منتشرة وبكثرة، نتيجة غياب الرقابة من الأحياء والبناء دون ترخيص، خاصة فى فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، ونتيجة فساد الأحياء بالإسكندرية وعدم قيام الإدارات الهندسية بالدور المنوط بها.

رصدت «الوفد» مسلسل انهيار العقارات منذ بداية العام الجارى وخلال ستة أشهر والتى وصلت لـ٢٥ انهيارا ما بين كلى وجزئى شهدتها أحياء الإسكندرية المختلفة، وأسفرت عن وفاة ١٩ شخصا وطفلا واحدا، وإصابة ٢١ شخصا، فضلا عن تشريد عشرات الأسر.

كانت أكثر الأحياء التى شهدت انهيارات سواء كلية أو جزئية هى الأحياء القديمة والتى يصل عمر مبانيها وعقاراتها لأكثر من ١٠٠ عام، وطبقا للإحصائية يأتى حى الجمرك فى مقدمة الأحياء التى شهدت انهيار العقارات بإجمالى ١١ انهيارا ما بين جزئى وكلى، ويليه حى المنتزه أول بستة انهيارات خلال الستة أشهر الماضية، ثم حى غرب بواقع خمسة انهيارات ما بين جزئية وكلية، بينما أحياء العجمى، ووسط، وشرق بواقع انهيار واحد بكل منها.

وفى ذات السياق أكدت النائبة سوسن حافظ - عضو مجلس النواب - العقارات المائلة بالإسكندرية تمثل قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار لذلك يلزم أن يقوم جميع رؤساء الأحياء والتنفيذيين بعمل حصر لتلك العقارات المخالفة والتى تهدد حياة المواطنين بالخطر لإنقاذها من الانهيار حتى لا تتكرر تحدث كارثة بسبب انهيار العقارات التى نستيقظ كل يوم عليها.

وطالبت «حافظ» بتشكيل لجنة من استشاريين وفنيين، ومهندسين، لمتابعة صيانة العقارات فى مختلف أنحاء المحافظة، وكتابة تقرير هندسى عن حالة الثروة العقارية المصرية كل 5 سنوات. وأوضح «حافظ» أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات سواء تلك الصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، أو بشكل مفاجئ، للعديد من الأسباب سواء المتعلقة بالسلامة الإنشائية، أو الصيانة، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها بشكل منتظم، مما يعرض المواطنين للخطر.

مشيرة إلى ضرورة إزالة جميع العقارات الآلية للسقوط، لكونها تعود إلى أكثر من نصف قرن، وحالتها غير مؤهلة للسكن. وأشار «حافظ» إلى أن مسلسل انهيار العقارات القديمة لن يقف، طالما لم تضع الحكومة خطة للانتهاء من هذه المشكلة، لافتًا إلى أن معظم المبانى الآيلة للسقوط، هى مبانٍ تراثية، ومعظمها إيجارات قديمة. كما طالب «حافظ» المواطنين بسرعة التحرك لإنقاذ أرواحهم من الخطر بعرض العقار فى حالة حدوث أى ميل على استشاريين ولم ينتظر الحى والمحافظة لأنه يوجد كم من العقارات مخالفة، لذلك يجب أن يكون المواطن هو أكثر شخص ينقذ نفسه من الموت.

وأضاف أحمد سلامة - عضو منظمة حقوق الإنسان - أن هناك أحياء تشتهر بكثرة انهيار المبانى القديمة، على رأسها «وسط» و«الجمرك»، ثم «غرب» و«شرق»، وقال: «لا تمر أيام دون انهيار عقار، بسبب ترهل قانون المبانى، ولا توجد به عقوبات رادعة، وهناك أمثلة كثيرة فى ظل تصدع المبانى وسقوط أجزاء منها مع تمسك السكان بحق البقاء على مسئوليتهم الشخصية، وهنا تقع الكارثة بانهيار المنزل عليهم».

لافتًا إلى أن المشكلة الكبرى عدم توفير سكن بديل للمتضررين إلا فى أماكن بعيدة عن محل عملهم، بلا خدمات ولا تصلح للسكن الآدمى، ما يدفع الساكن إلى اختيار البقاء فى وحدته تحت رحمة حدوث الكارثة، لافتا إلى أنه فى الفترة الأخيرة، تم نقل مواطنين انهارت منازلهم لمدارس مجاورة، فلا يوجد فى المحافظة مساكن إيواء، مطالبا بتعديل قوانين البناء والهدم وتنفيذها بالقوة.

50 أسرة مشردة بالورديان نتيجة لفساد المحليات

وفى سياق متصل قال السيد محمد أحد الأهالى، الورديان قنبلة مهددة للانفجار فى أى لحظة نظرا لوجود أعداد كبيرة من العقارات القديمة المهددة بالسقوط وعقارات اخرى يوجد بها ميل ورفض الأهالى الخروج منها لأنهم لا يملكون بديلا فهى مأساة يعيشها 50 أسرة بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، تم إخلاؤهم من منازلهم، حيث وقعت الكارثة منذ نحو شهرين، وفوجئ أهالى منطقة الورديان بميل فى عقار حديث أنشئ عام 2012، وتسبب ميل العقار فى تشققات وشروخات بالعقار المجاور والمكون من 11 دور، وأخلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، العقار المائل و4 عقارات أخرى مجاورة له، حفاظا على الأرواح لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وثبات العقار المائل، وكلفت المحافظة اللجنة الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط، بمعاينة العقار المائل والعقارات المجاورة وإصدار تقرير بالوضع الآمن، وما كان من اللجنة إلا بإصدار قرار بإزالة 11 دوراً من العقار المائل من أصل 18 دورا، وأوصت بالحظر من العقار المائل لمدة 6 أشهر، مما أدى إلى بقاء الأسر التى تم إخلاؤها بالشارع لمدة 6 أشهر وفق قرار اللجنة، وتنصل كافة الجهات المعنية من قرار عودة السكان بالعقارات المجاورة، خوفا من تحول أى من تلك الجهات لقرار عودة السكان دون صدور قرار رسمى من اللجنة بثبات ميل العقار.

وقال أحمد سامى أحد المتضررين من سقوط المبانى، «كنا نعيش فى رعب داخل المنزل فى انتظار الانهيار، ولم يكن لدينا بديل آخر، وما تم تقديمه من المحافظة عبارة عن شقة فى منطقة بعيدة ومشهورة بوجود بلطجية بها، فلا يوجد أمن أو أمان، وفضلت الموت فى البيت الذى عشت فيه، وكنا نعيش فى المنزل أنا وزوجتى وأبنائى الذى ورثته عن أبى، وكان يعانى من تصدعات، ولقلة الدخل لم أستطع ترميمه، فسقط فى لحظة». وأضاف أن أغلب مبانى وسط الإسكندرية قديمة، وتعانى من التصدعات والانهيار بسبب بناء أبراج كثيرة مخالفة.

بينما يروى السيد عبدالله من أهالى الفلكى: فى الآونة الأخيرة جاءت منطقة الفلكى التابعة لحى المنتزه أول، من أكثر المناطق التى انتشر بها ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة البناء على أرض زراعية بالأساس، واستخدام طرق يدوية فى وضع أساس العقار، مما يؤدى إلى تحرك التربة وميل العقار بعد فترة وجيزة من بناؤه، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وقال أحد سكان المنطقة أنه يوجد أحد العقارات مائل بدرجة كبيرة والشوارع ضيقة للغاية، مما قد يعرض العقارات المجاورة للخطر والتأثر من جراء سقوط وانهيار العقار المائل، وطالب أهالى المنطقة بتدخل الحى والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العقار المائل.