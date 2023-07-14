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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

شرطة النقل تضبط 1662 قضية متنوعة

شرطة النقل والمواصلات
شرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية،  حملات عدة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر في مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات. 

 جهود الحملات تضبط 1662 قضية متنوعة

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1662 قضية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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