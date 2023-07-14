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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يتوصل لإتفاق مع والكر

والكر
والكر

توصل نادي بايرن ميونخ لإتفاق مع كايل والكر مدافع مانشستر سيتي بشأن انتقاله إلى صفوف النادي البافاري، بعد قلة مشاركته مع الفريق السماوي في الفترة الأخيرة من الموسم.

وأتفق والكر مع بايرن ميونخ بشكل شفهي على انتقاله إلى صفوف النادي البافاري، ومن المتوقع أن يوقع على عقد يمتد حتى موسمين ذلك بعدما توصل لإتفاق بشفهي مع إدارة النادي الألماني، مع تبقي الاتفاق مع مانشستر سيتي.
 

والكر يوقع عقدا لعامين


تابعت التقارير، أنه من المتوقع أن يوقع المدافع والكر عقدا لمدة عامين مع نادي بايرن ميونخ مع وجود خيار التمديد لمدة عام ، ويتبقى الاتفاق النادي البافاري مع السيتي للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

أضافت التقارير أن الصفقة ستكلف نادي بايرن ميونخ مبلغ 15 مليون يورو مع وجود الإضافات التي قد تجعل الصفقة تتم بـ 20 مليون يورو.

 

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بايرن ميونخ يتوصل لإتفاق مع والكر

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بايرن ميونخ يستهدف والكر في الميركاتو


 

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