أهالي ببنايوس بالزقازيق: "ارحمونا من تراكم المخلفات بترعة القرية"

يشتكي الأهالي بقرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، من تراكم القمامة وانتشار الحشرات الزاحفة والطائرة بترعة بنايوس المارة بمدخل القرية، الأمر الذي يؤدي إلى التلوث البيئي والبصري للقرية.

وطالب آمين صابر بسيوني، عبر جديدة وبوابة الوفد الإليكترونية، من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، بسرعة عمل تطهير للترعة، والتصريح لهم وعلى نفقتهم الشخصية ببناء سور على جسر ترعة بنايوس من أول كوبرى القرية بطول 60 متر وبارتفاع 2 متر، وذلك للحيلولة من إلقاء البعض القمامة على الجسر أو القاءها داخل الترعة.

وأوضح محمد محروس، تراكم القمامة على جسر الترعة وبداخلها، يزيد من تراكم الحشرات الزاحفة كالفئران والثعابين والسحالف، والحشرات الطائرة كالذباب والناموس، وهو الأمر الذي يزيد العدوى لدى الأهالي من إنتقال الأمراض من المخلفات الملقاه على جسر الترعة إلى الأهالي والزرعات والنباتات الزراعية في الأراضي.

ولفت محمد حسن إلى أهمية تطهير الترعة أولا من المخلفات الملقاه بداخلها، وازالة الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة، ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية بالمنطقة، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظا عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهاية الترع، ونوه إلى أن قانون البيئة يقضي بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجاري المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه، والإحالة النيابة العامة.

وأشار حسن عبد الله، إلى أن الترعة تمر من أمام مدرسة ومدخل البلد، وهو ما يسىء ويشوه مدخل القرية، لذلك يطالب بالسماح لهم ببناء سور وعلى نفقتهم الشخصية على جسر الترعة، حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، خلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، وللإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للقرية ومدخلها.