مطار مرسى علم يستقبل 130 رحلة طيران الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 130 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا من 11 دولة أوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 130 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا بينهم 8 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران تقل الآلاف من السائحين الأجانب وذلك على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدا السبت وحتى يوم الجمعة المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 30 ألف سائح

وأشار إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 30 ألف سائح من جنسيات أوربية قادمة من مطارات ألمانيا وايطاليا والتشيك وسويسرا وهولندا و النمسا و بلجيكا وبولندا والمجر و سلوفاكيا وفرنسا

و أشار عاطف عثمان إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 80 %تزامنا مع موسم الصيف وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم

بالإضافة إلى الانتعاشة التي تشهدها السياحة الداخلية، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطئ مرسى علم.

تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص. وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة. الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:- قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة. قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة

وصول الرحلات السياحيىة