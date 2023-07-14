وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة بمستشفى الزقازيق العام

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالمستشفى، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، لمتابعة تقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ والاستقبال، ولتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة لهم، ومناظرة تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مشدداً على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين بالاستقبال، مشددا بتواجد كشف بعهدة المستلزمات الموجودة بغرفة ملاحظة الأطفال بالقسم.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم القلب وعناية القلب المركزة وعناية الطوارئ، ووحدة آلام الصدر، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشدداً على تثبيت ممرضة بوحدة آلام الصدر لتقديم الخدمة الطبية بها، كما أعرب المرضى بالوحدة عن شكرهم وامتنانهم لجهود الفريق الطبي المعالج.

التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالعناية المركزة

وحرص مسعود على التأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية بالعناية المركزة للقلب وعناية الطوارئ، وتلاحظ وجود عجز في أحد أصناف الأدوية الخاصة بعناية الأطفال، وكلف على الفور مديرة إدارة التموين الدوائي بالمديرية بتوفيره، وإرسال مندوب من المستشفى لاستلامه وتغذية القسم به أثناء الزيارة، كما تلاحظ وجود جهاز تنفس صناعي معطل ضمن ١٠ أجهزة تنفس بعناية الطوارئ، وكلف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية بمراجعة إجراءات إصلاح الجهاز المعطل من عدة أسابيع، ومدى استجابة الشركة الوكيل للمخاطبات بشأن الإصلاح، موجهاً بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى كافة.