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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سرقة فيلا توفيق عكاشة.. المتهمون في قبضة الأمن

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمين بسرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت البداية، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة يفيد بسرقة الفيلا محل سكنه بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع المبلغ أفاد بأنه عقب عودته من قضاء إجازة العيد تفاجئ بسرقة مشغولات ذهبية وساعات بقيمة 3 ملايين جنيه من داخل الفيلا محل سكنه.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلي تحديد هوية الجناة وأمكن ضبطهم وإعادة المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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