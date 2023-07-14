تصدير 27 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة 2023/7/14 أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة و716 شاحنة بضائع و260 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و337 شاحنة بضائع و233 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 35000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 379 شاحنة بضائع و 27 سيارة .

و يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال اربع سفن وهي GOLDEN ADAL و القاهرة و بوسيدون اكسبريس والحرية2

و تغادر الميناء ثلاث سفن وهي وادي العرب وامل و AKEA - R وعلي متنها 27000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

و استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة، وغادرت الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة و 160 شاحنة بضائع، ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا و بريدج وايلة .

ويستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة هيمالايا وعلي متنها 200 طن معدات قادمة من سلطنة عمان.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3150 راكبا بموانئها.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1580 راكبًا بموانئها.

موانئ البحرالأحمر:

هذا وتضم مواني البحر الأحمر 6 مواني هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث المواني أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على مواني الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالمواني و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين مواني سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحرالأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف مترمربع ورصيف ١١٠٠ مترمربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كل لسائقي الشاحنات بالساحة.