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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سائق توك توك ينهي حياة أجنبي في البساتين

ضبط سائق توك توك
ضبط سائق توك توك

نجح رجال أمن القاهرة في ضبط شخص تعدى على آخر بالضرب محدثاً إصابته التي أودت بحياته بمنطقة البساتين فقد تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة حدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم.

" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة 

بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد (مالك ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم دائرة القسم-  توفى متأثرا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة " ‏توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته، ولاذ ‏بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سائق"توك توك"- مقيم بدائرة القسم).‎‎

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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