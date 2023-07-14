لغز إنهاء حياة سيدة داخل منزلها بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بمحافظة البحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أن السيدة تعرضت للضرب حتى الموت.

وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه كان يستهدف سرقة السيدة، لعلمه بإقامتها بمفردها وحيازتها مصوغات ذهبية.

وأشار المتهم إلى أنه قام بالتوجه إلى منزل السيدة، ودخل إلى إحدى الغرف، وحال شعورها به ومحاولتها الاستغاثة، تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، واستولى على خاتمين وهاتف محمول.

تم ضبط المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.