الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فريد يلتقى عروضا من الدوري السعودي

فريد
فريد

بات اللاعب البرازيلي فريد لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد قريبا من مغادرة الشياطين الحُمر، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرتبط أسم فريد بالعديد من الأندية الراغبة بالتعاقد مع في الميركاتو الصيفي، على رأسها أندية سعودية مع اهتمام جالطة سراي التركي بضم اللاعب.

وتابعت التقارير أن جالطة سراي قدم عرضا لمانشستر يونايتد من أجل ضم البرازيلي فريد، مضيفة أن اللاعب أصبح قريبا من الرحيل إلى صفوف الفريق التركي، مع وجود عرض مبدئي تم تقديمه لكن رفضه الشياطين الحُمر، لكن العرض كان أقل من التوقعات.
 

فريد على أبواب الرحيل عن مانشستر يونايتد


وواصلت التقارير، أن رحيل فريد عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، بات قريبا، وتستهدف الأندية السعودية وفولهام ، وأندية آخرى التعاقد مع اللاعب.

لعب فريد بشكل أساسي مع الشياطين الحمر في العديد من المباريات في الموسم الماضي، وقدم مستوى جيد أفضل نسيبا من الموسم قب الماضي.

وشارك فريد (31 عاما) مع مانشستر يونايتد 56 لفاء في جميع المسابفات وسجل 6 أهداف وصنع مثلهم.
 

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