احتفالات يوم الباستيل تزين فرنسا.. فيديو

احتفلت فرنسا بعيدها الوطني اليوم الجمعة أو يوم الباستيل بمسيرات عسكرية وعرض جوي ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، مع نشر أكثر من 100 ألف عنصر شرطة في أنحاء البلاد لمنع اندلاع اضطرابات جديدة في الأحياء الفقيرة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" تجول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المنطقة في سيارة مكشوفة وسط حشد من رجال الأمن والجيش، وحضور عدد من قادة العالم.

تأتي هذه الاحتفالات السنوية التي تنظم في 14 يوليو، ذكرى بدء الثورة الفرنسية عام 1789، في أعقاب أسوأ أعمال شغب شهدتها البلاد منذ ما يقرب من 20 عاما، بعد إطلاق الشرطة النار على مراهق من أصول شمال أفريقية مما أثار غضبًا بسبب التفاوتات الاجتماعية الراسخة والتمييز العنصري.

وتعد الهند هي ضيف الشرف في عرض يوم الباستيل هذا العام، إذ من المقرر أن يشاهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في المقصورة المخصصة للضيوف الكبار إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيتقدم حوالي 240 جنديا هنديا في مسيرة على طول الشانزليزيه قبل آلاف الجنود الفرنسيين، وستشارك طائرات حربية هندية الصنع فرنسية في العرض الجوي التقليدي الذي يختتم الحدث.

غالبا ما تعرض فرنسا شركائها الدوليين في يوم الباستيل، ويأتي اختيار الهند في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تعزيز التعاون في مجالات مكافحة تغير المناخ، وبيع المعدات العسكرية، ومنطقة المحيط الهندي - الهادئ الاستراتيجية. لكن حقوق الإنسان كانت غائبة عن أجندة الحدث، على الرغم من المخاوف التي أثارتها الأعضاء الأوروبيون في البرلمان ومجموعات حقوق الإنسان وغيرهم.

أهداف الاحتفال بـ يوم الباستيل

تُقام الاحتفالات في المدن والبلدات في جميع أنحاء فرنسا في يوم الباستيل، بهدف الاحتفال بقيم فرنسا الثلاث: "الحرية، المساواة، الأخوة".

لكن هذا الشعار يبدو فارغًا بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعيشون في مشاريع سكنية مهملة ينحدرون من مستعمرات فرنسية سابقة ويكافحون مع نقص الفرص والعنصرية اليومية. ظهرت هذه القضايا إلى الواجهة بعد مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا يدعى نائل المرزوقي الشهر الماضي في ضاحية باريس أثناء تفتيش مروري.

أثارت طلقة القتل التي تم التقاطها بالفيديو أيام عدة من الاشتباكات مع الشرطة، وإحراق المباني والمركبات ونهب المتاجر في مدن وبلدات في جميع أنحاء فرنسا.

استعدادًا لمزيد من العنف في يوم الباستيل، عندما يميل الاضطراب إلى الارتفاع كل عام، نشرت فرنسا 130 ألف عنصر شرطة يومي الخميس والجمعة. تم حظر الألعاب النارية في عدة بلدات، بما في ذلك Nanterre، بعد أن تم استخدامها لاستهداف الشرطة في أعمال الشغب الأخيرة.