شواطئ الغردقة المتنفس الوحيد للأهالي والزائرين

مع بداية فصل الصيف وموسم الإجازات يبدأ رواد وعشاق البحر الأحمر فى التوافد من جميع محافظات مصر لقضاء إجازة الصيف على شواطئ البحر الأحمر.

ودائما تستعد محافظة البحر الأحمر وتضع كل إمكاناتها لاستقبال المصيفين سواء الأهالى أو من خارج المحافظة ونزلاء الفنادق والقرى السياحية اللذين سيجدوا هذا الصيف لمسات جديدة أضيفت على المعالم السياحية والترفيهية بالمحافظة للاستمتاع بأكبر قدر من جمالها ومناظرها الخلابة.

تضم محافظة البحر الأحمر العديد من الشواطىء العامة والخاصة بجميع المدن والتى يأتى إليها السائحون من جميع انحاء العالم للاستمتاع بشواطىء البحر الأحمر.

حيث تستقبل مدينة الغردقة أعداد كبيرة من المصطافين المصريين والأجانب خلال فصل الصيف للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر وضم مدينة الغردقة أكثر من 200 فندق سياحي مختلف وعدة شواطئ عامة وخاصة.

وتقتصر شواطئ الفنادق على النزلاء فقط من المصريين والأجانب أو المستخدمين لها يوم واحد داى يوزد وتبلغ تذكرة ال داى يوزد بالفنادق 300 جنيه وأخرى أقل وتصل إلى 500 جنيه للفردين فى اليوم لاستخدام الشاطئ وتناول الغداء والمغادرة فى الساعه السادسة مساء.

وتقوم محافظة البحر الأحمر بالعديد من التطوير في الأماكن العامة داخل المحافظة وذلك لجذب السياحة الداخلية والخارجية وجعلها مدينة عالمية وتوفير أماكن وشواطئ عامة يمكن للأفراد والأشخاص العاديين من مواطنى البحر الأحمر أن يدخلوها ويقضوا فيها أوقاتا ممتعة بتكلفة بسيطة بعيدًا عن المغالاة، ومن الشواطئ العامة بمدينة الغردقة.

ويعد كورنيش شاطئ عام رقم 4 قبلة المواطنين والسياح من زوار المدينة من المحافظات الأخرى في ساعات المساء ويتوعب 3000 زائر وسعر تذكرة الدخول 20 جنيها والأطفال دون 12 عاما مجانا.

حيث يقضي عدد كبير من الأسر ساعات المساء به في جو أسرى ممتع على مقاعد خشبية ورخامية تم تجهيزها خلال أعمال التطوير.

يقصد كورنيش الشاطىء رقم 4 في ساعات الصباح أعداد كبيرة من السياح الأجانب الذين يفضلون ممارسة الرياضة على شاطئ البحر الأحمر وخصوصا كبار السن الذين يقصدون الكورنيش للتمشية فى ساعات الصباح والتقاط الصور.

وقامت المحافظة بأعمال تطوير جديدة خاصة بالشاطئ العام رقم ٤ بمدينة الغردقة وقد انتهت المحافظة من كل الإنشاءات التي عهدت بها إلى شركة المقاولون العرب ويعتبر من أكبر الشواطئ الموجودة بالغردقة.

ويتمثل الجزء الأول في المرحلة الثانية إنشاء ممشى خارجي معمول من الانترلوك، ومقام عليه كافتيريات وأكشاك تجارية ونافوره راقصة ومنطقة لعب أطفال ومطاعم عالمية ودورات مياه ومدرجات لرؤية الشاطئ والاستمتاع به فضلًا عن إقامة جزء خاص بالشماسي وممشى مصنوع من الخرسانة لتيسير حركة المواطنين إلى الشاطئ.

وتبلغ المساحة الكلية للشاطئ العام رقم ٤ ٥٠ آلاف متر مربع في حين تبلغ مساحة الجزء الأول من المرحلة الثانية ١٥ إلى ألف متر مربع.

كما أن أعمال التطويربالجزء الأول من المرحلة الأولى بالمشروع وصلت تكلفة تطويرها إلى 15 مليون جنيه.

وقد تم افتتاح عملية التطوير الخاصة بالمرحلة الأولى من الشاطئ المتعلقة بالممشى البالغ طوله ٨٠٠ متر في يوم احتفال المحافظة بعيدها القومي فى يناير الماضى.

وشاطىء منتجع العائلات 2 ويستوعب 2000 زائر وسعر تذكرة الدخول 50 جنيها للفرد.

. شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة منتجع العائلات 1 والذى يعد أكثر الشواطئ إقبالا لكونه بوسط المدينة وتحديدا بالقرب من مبنى المحافظة ومديرية الأمن ومكتبة مصر العامة. وتم تطويره وافتتاحه مؤخرا.

ويعد النادى الاجتماعى بالغردقة مناسب للأطفال

حيث توجد به منطقة لعب اطفال ويستوعب 5000 زائر

يضم النادى عددا كبيرا من أهالى الغردقة كأعضاء به وتذكرة الدخول لغير الأعضاء ارتفعت من 15 جنيه إلى 50جنيها للفرد والأطفال دون العاشرة مجانا بعد أعمال التطوير التى تمت بالنادى والشاطىء ويقدم خدمات الشمسيات والكراسى وطربيزات مقابل تذكرة الدخول، ويسمح باصطحاب المأكولات بداخله

شاطئ النادى الاجتماعى الأكثر إقبالا

ويعتبر شاطئ النادى الاجتماعى الأكثر إقبالا سواء من الأهالى أو الزائرين، وهو من الشواطئ التى يرتادها الآلاف يوميا و يقع على البحر مباشرة ويعد متنفس للأهالى والوافدين محدودى الدخل حيث يؤكد أشرف فؤاد مدير النادى إنه يشهد توافد أهالي الغردقة وباقى المدن والعديد من الزائرين من مختلف المحافظات وأنه عمل على توفير كل سبل الراحة والأمان حيث يشهد النادي طفرة من التطوير فتم تجديد كل أركان النادي من مباني وزراعه و قاعة الأفراح والمبنى الإداري والبوابة الرئيسية وتحديث ألعاب الأطفال. وتم فرش الشاطئ بالرمال الناعمة وتغير كراسي النادي القديمة بأخرى حديثة أفضل وتجديد عدد ٢ لسان ببناء الحجارة وتجديد الشماسي وزيادة أعدادها ويتم السماح بالدخول للزوار بتذكرة مقابل 50 جنيها للفرد وأضاف مدير النادى الاجتماعي بأنه قد تم إنشاء ساحة انتظار للسيارات تخدم الجميع سواء كان عضو أو غير عضو بالإضافة إلى افتتاح التراس الأرضى ويضم عدد 10 محلات كاملة؛ كما تم تشغيل كل هذه المحلات وفتح كافتيريا أخرى على اللسان الكبير وبها شاشة عرض كبيرة؛ وأيضا تم توفير مكان مخصص للعب البلياردو بالتراس العلوي وبه كافتيريا ومكان لمشاهدة مباريات كرة القدم الأوروبية والمحلية المهمة المذاعة.

وقال أشرف فؤاد مدير عام الشواطىء بالغردقة أن الشواطىء العامة الثلاثة بالغردقة قد استعدت لاستقبال الزائرين والمواطنين حيث تم توفير 30منقذا بالتنسيق مع جمعية الغوص الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر وتوفير سيارة إسعاف بكل شاطىء بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر لإسعاف أى حالة سواء فى البحر أو خارجه وتم عمل منطقة لاند سكيب وفى نهايتها منطقة ألعاب أطفال وزيادة عدد الكراسى و الشماسى.

كما تم توفير مكان مخصص للعب البلياردو بالتراس العلوي وبه كافتيريا ومكان لمشاهده مباريات كره القدم الأوروبية والمحلية المهمة المذاعة عبر القنوات المشفرة.

هناك إذاعة داخلية للنادي تُبث على فترات زمنية متقاربة لتوجيه الزائرين وإبلاغهم بتعليمات النادي واحترام الآداب العامة وعدم إلقاء القمامة في الأماكن غير المخصصة لها.

شاطئ عام رقم 5 شاطئ الفيروز يعد من أفضل شواطئ الغردقة.

حيث يضم مجموعة من ألعاب الأطفال ويقع بالقرب من شارع الشيراتون وارتفعت تذكرة دخوله من 20 جنيها للفرد إلى 40 جنيها ويضم عدد من الشمسيات والمقاعد إلا أن مساحته محدودة وليست كبيرة مثل غيره من الشواطئ.

شاطئ عام رقم 9 وهو أبعد الشواطئ العامة عن مدينة الغردقة؛ إذ يوجد فى نهاية الممشي السياحي وتبلغ تذكرة الدخول 25 جنيها ومجهز بالشمسيات والمقاعد ولعب الأطفال.

شواطئ الأحياء شمال الغردقة تعد من أكبر الشواطئ التى يتجمع فيها الأهالى لكنها ليست شواطئ عامة بل أنها أراضي مخصصة لإنشاءات على البحر إلا أن ما زالت الإنشاءات لم يتم العمل بها بعد فيستغل المواطنون جمال تلك الشواطىء ويقومون بممارسة السباحة فيها هروبا من درجات الحرارة ودفع رسوم فى الشواطئ العامة.

الشواطئ الخاصة :

يوجد بمدينة الغردقة أكثر من 15 شاطئ خاص تختلف تذكرة الدخول من شاطئ لآخر حسب المكان والإمكانيات.

حيث إن أقل شاطئ خاص تتراوح تذكرة دخوله من 50 جنيها للفرد إلى 200 جنيه للفرد

كما يتم وضع شرط بعدم الدخول بمشروبات ومأكولات وعدم الدخول لتجمعات الشباب.

وبالرغم من ارتفاع أسعار الفنادق بالغردقة فى الصيف وخلال المواسم والإجازات فهى تشهد إقبالا من الجانب والمصريين من عشاق شواطىء البحر الأحمر وتصل نسبة الإشغال حاليا إلى 85 %

وعدد كبير من المواطنين يقارن بين أسعار الغرف بالفنادق والتي تبدأ من 500 جنيه للغرفة المزدوجة في الليلة وتصل إلى 8 آلاف جينه و لا يوجد فندق رخيص وغالي، ولكن يوجد فندق بسعر مناسب «على قد الإيد».

هذا وتختلف أسعار فنادق الغردقة في الصيف بحسب درجة تصنيف الفندق

وأن عدد كبير من المواطنين يقارن بين أسعار الغرف بالفنادق والتي تبدأ من 500 جنيه للغرفة المزدوجة في الليلة، وتصل إلى 8 آلاف جينه.

كما أنه لا يوجد فندق رخيص وغالي، ولكن يوجد فندق بسعر مناسب «على قد الإيد».

والفندق النجمتين مناسب لسعره، وفندق الخمسة نجوم مناسب للخدمات التي يقدمها وإمكانياته من حيث المطاعم وحمامات السباحة والشواطئ وغيرها.

ولقضاء إجازة الصيف يجب أن يكون سعر الفندق مناسبا دون المقارنة بين الفنادق، لأن كل فندق يقدم إمكانيات مختلفة بأسعار متفاوتة.

كما التقييم «الريفيو» عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يفيد في اختيار الفندق.

وحذرت شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندثية من الانسياق وارء مكاتب الحجز الوهمية

والأفضل هو التواصل مع الفندق مباشرة أو عن طريق مكاتب الشركات السياحية المعتمدة.

أما أسعار الشقق المفروشة بالغردقة فهى مرتفعة جدًا خاصة إذا كانت على البحر مباشرة

حيث تصل سعر الليلة الى 5000 جنيه لذلك لاتلقى إقبالا من المصطافين الذين يفضلون الفنادق لتوافر العديد من الخدمات.