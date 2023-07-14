الجمعة 14 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سانتو يصر على ضم فابينيو لصفوف اتحاد جدة

فابينيو
فابينيو

مازال البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني الحالي لاتحاد جدة السعودي، يسعى إلى تدعيم صفوف العميد، قبل بداية الموسم المقبل.

طالب سانتو إدارة ناديه بالحصول على خدمات البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، من أجل تعزيز صفوفه.

أكدت التقارير الصحفية أنه تم التواصل مع المقربين من فابينيو، ودارت المحادثات مع الجانب السعودي حول تفاصيل الراتب والعقد، لكن لم يتم اتخاذ خطوة حاسمة حتى الآن.

وتابع إلى أن إدارة الريدز لم تتلق أي عرض رسمي من جانب اتحاد جدة خلال المرحلة الحالية.
 

 40 مليون جنيه إسترليني 


من المرجح أن يقدم نادي اتحاد جدة عرضًا لليفربول بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للموافقة على ضم فابينيو إلى صفوفه.

وكان فابينيو صاحب الـ 29 عاما انتقل إلى صفوف ليفربول قادما من موناكو في صيف 2018، ويعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب يورجن كلوب في تشكيله الأساسي.
 

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سانتو يصر على ضم فابينيو لصفوف اتحاد جدة

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