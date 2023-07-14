معاون رئيس العلمين الجديدة: نضاهي المدن العالمية في جودة الحياة

قال المهندس سعد ياسين، معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنّ مدينة العلمين الجديدة تضاهي المدن العالمية في الإنشاءات والطابع العمراني والتخطيط وجودة الحياة والطرق وإدارتها والعناصر الذكية وتستهدف 3 ملايين مواطن حتى عام 2030.

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يوجد تطور كبير في العلمين الجديدة

وأضاف “ياسين” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، هناك تطور كبير في العلمين الجديدة، وتواجد الناس بدأ يزيد في فصل الشتاء، ولدينا عناصر جمع البيانات حيث نجمع بيانات المدينة وبيانات استهلاك الطاقة واستهلاك الكهرباء والمرور وغيرها من البيانات التي يتم تحليلها لاتخاذ القرارات، مثلا، لا يتدخل البشر لتحديد القيمة البيعية، ولكننا نستخدم العنصر البشري اعتمادا على كثافة تواجد المواطنين.

العلمين الجديدة لجميع فئات المجتمع المصري

وتابع أن القيادة السياسية وجهت بأن تكون العلمين الجديدة لجميع فئات المجتمع المصري، ففي الماضي كانت مصايف الساحل الشمالي مقتصرة على فئة معينة من الشعب، ولكن أصبح لأي مواطن غمكانية التمتع بشواطئ العلمين، كما أن طول الممشى 7 كم ويوفر كل الخدمات وهو مفتوح للمواطنين، وتمت مراعاة كل شرائح المواطنين في مشروعات الإسكان.