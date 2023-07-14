معوض: محمد عبدالمنعم افضل مدافع لكن لا يعجبني استهتاره

يرى سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن سر تفوق النادي الأهلى هو قيام كل فرد داخل المنظومة بدوره سواء إدارة أو جهاز فني أو لاعبين، مشيرا إلى أن الموسم الحالي (استثنائي) بكل المقاييس.

أضاف معوض في تصريحاته أن الأهلى لم يكن في حالته خلال الشوط الثاني حتى الدقيقة 75، ولكن في الربع ساعة الأخيرة استفاق الفريق، وتركيز اللاعبين كان قليل بعد الهدف الثالث، وظهرت حالة تراخي واستهتار واضحة على اللاعبين، الهدف الثالث كان في صالح الزمالك الذي كان يهدف لتقليل الفارق.

وتابع أنه لابد من إراحة لاعبي الأهلى بعد موسم طويل وشاق، الجميع شاهد تفوق الفريق بعد قرار الموسم الماضي باعطاء اللاعبين اجازة.



أحسن مدافع في مصر

وأضاف أن محمد عبدالمنعم احسن مدافع في مصر، لكن بعض التصرفات من جانبه لا تُعجبني، كما أنه يظهر في بعض الأحيان بحالة استهتار شديدة، هذه الأمور في كرة القدم غير جيدة.

وأختتم تصريحاته ، أن التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب جيد وافضل من لاعبين كثير تعاقد معهم الزمالك، وكان جيدا في الاسماعيلي وعندما يشارك في بيراميدز يظهر بمستوى طيب، وهو مختلف عن لاكاي تماما، لكنه سيكون صفقة مجانية وهذه ميزة ومفيد للزمالك.



