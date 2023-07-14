الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انقلاب سيارة نصف نقل أعلى كوبري الجلاء

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أزالت الإدارة العامة لمرور القاهرة آثار حادث انقلاب سيارة نصف نقل ، أعلى كوبري الجلاء وقامت بتسيير الحركة المرورية عقب تكدس السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بحادث مروري أعلى كوبري الجلاء اتجاه العباسية – مصر الجديدة حيث انقلاب سيارة. 

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف ورئاسة حي مصر الجديدة إلى مكان الحادث.

وتم إزالة آثار الحادث ورفع السيارة ونظافة المكان وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها، وأصيب قائد السيارة النقل ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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