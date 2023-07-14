أوروبيون يلطخون أجسادهم بالطين لارتفاع درجة الحرارة (ِشاهد)

مع ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، يلجأ العديد من الناس إلى طلاء أجسادهم بالطين للتخفيف من الحر.

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طلاء الجسم بالطين يساعد في تبريد الجسم

ويساعد طلاء الجسم بالطين على تبريد الجسم عن طريق عكس أشعة الشمس وامتصاص الرطوبة، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس.

وهناك العديد من الأماكن في أوروبا التي تشتهر بطينها، مثل: جزيرة كريت اليونانية، ومدينة فيرونا الإيطالية، وقرية ساو فيريرا في البرتغال.

طلاء الجسم بالطين من العادات القديمة

ويقوم الناس في هذه الأماكن بطلاء أجسادهم بالطين في حمامات طينية طبيعية أو في أماكن مفتوحة، إذ يعتبر طلاء الجسم بالطين من العادات القديمة التي يمارسها الناس في العديد من الثقافات حول العالم. ويعتقد البعض أن للطين خصائص علاجية، كما أنه يرمز إلى النقاء والتجديد.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح طلاء الجسم بالطين اتجاهاً جمالياً جديداً، حيث يلجأ إليه العديد من الناس للحصول على بشرة صحية ونضرة.

ويقول الخبراء إن طلاء الجسم بالطين آمن للجميع، ولكن يجب التأكد من استخدام طين نقي وغير ملوث. كما يجب تجنب استخدام الطين إذا كان لديك أي تقرحات أو جروح في الجلد.