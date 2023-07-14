محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بسوق السيارات الجديد (صور)

تابع اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، انتظام العمل بسوق السيارات النموذجي الجديد والمقام بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم، وذلك في إطار مواجهة الأسواق العشوائية وتوفير أماكن حضارية لائقة.

تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتشغيل السوق

وأكد محافظ المنوفية على تذليل كل العقبات وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتشغيل السوق لضمان إنجاحه وانتظام العمل به كونه مشروع متميز وفريد من نوعه على أرض المحافظة لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

حيث يشهد سوق السيارات حالة متميزة من حركة البيع والشراء وإقبالاً كثيفاً من قبل الزائرين على مدار اليوم ويتمكن من خلاله البائع والمشتري الحصول على كافة الخدمات والمزايا بمكان واحد لتسهيل إجراءات البيع والشراء.

هذا وتم تنظيم سوق السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع بصفة دورية ويتميز بتوافر كل الخدمات اللوجيستية من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية وخدمة رواده.