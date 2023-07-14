العثور على جثمان مسن داخل شقته بالأزبكية

أمرت جهات التحقيق بالأزبكية اليوم الجمعة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثمان مسن عثر مقتولا داخل شقته، للوقوف على ملابسات الحادث، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثمان مسن مقتولا داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثمان مسن مقتول طعنا بمفك، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب وأنه دخل بطريقة شرعية للشقة بصحبة المتوفى وقام بطعنه بمفك وسرق الشقة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.