الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على المتهم بإشعال النار في 3 سيارات

إشعال النار بـ3 سيارات
إشعال النار بـ3 سيارات

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بإشعال النار في 3 سيارات، داخل جراج بمنطقة الهرم، نتيجة خلاف مع مالك إحدى السيارات المحترقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

اشتعال حريق داخل جراج في منطقة الهرم

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق داخل جراج في منطقة الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن احتراق 3 سيارات ملاكي.

بإجراء التحريات تبين أن موظف وراء ارتكاب الواقعة، نتيجة خلاف مع مالك سيارة، وبضبطه ومواجهته اعترف بإشعال النار انتقاما من مالك السيارة، نتيجة خلافات بينهما، وتشاجرهما سابقا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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