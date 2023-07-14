أحمد حسن: المنافسة في بطولة “الجيل الذهبي” قوية (فيديو)

قال أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق، إن أجواء مهرجان العلمين رائعة للغاية، مضيفًا: "أزور العلمين الجديدة لأول مرة بعد التغير الذي حدث في السنوات الماضية، المدينة رائعة وتشهد زيارة عدد كبير من الزائرين الأجانب".

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مدينة العلمين تم تدشينها في وقت قياسي

وأضاف “حسن” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن هذه المدينة}، والمكان مجهز تماما لاستقبال كل الناس، في الماضي كان الساحل أغلب زواره من المصريين، لكن في هذا العام زاد إقبال السياح من خارج مصر ما بين العرب والأجانب.

جو مصر رائع وبنيتها التحتية مميزة

وتابع لاعب منتخب مصر السابق: “جو مصر رائع وبنيتها التحتية مميزة في مختلف المدن ما بين العلمين والساحل الشمالي والإسكندرية وغيرها من المدن السياحية”.

وحول بطولة الجيل الذهبي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، قال: “البطولة عبارة عن 4 فرق، هدفها إن الناس تيجي وتشوف الإنجازات اللي حصلت والشكل الحلو، هدفنا المنافسة الشريفة”.

وتابع: “الفريقان سيلعبان سويا، والرابحان سيلعبان في النهائي، والخاسران سيلعبان معا، وفريقي يضم عددا من اللاعبين المميزين، والبطولة ستقام في وجود جمهور، والتذاكر بأسعار رمزية”.