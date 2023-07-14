الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد حسن: المنافسة في بطولة “الجيل الذهبي” قوية (فيديو)

أحمد حسن لاعب منتخب
أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق

قال أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق، إن أجواء مهرجان العلمين رائعة للغاية، مضيفًا: "أزور العلمين الجديدة لأول مرة بعد التغير الذي حدث في السنوات الماضية، المدينة رائعة وتشهد زيارة عدد كبير من الزائرين الأجانب".

اقرأ أيضا .. العلمين الجديدة .. مدينة السحر والتنمية المستدامة (شاهد)

مدينة العلمين تم تدشينها في وقت قياسي

وأضاف “حسن” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن هذه المدينة}، والمكان مجهز تماما لاستقبال كل الناس، في الماضي كان الساحل أغلب زواره من المصريين، لكن في هذا العام زاد إقبال السياح من خارج مصر ما بين العرب والأجانب.

جو مصر رائع وبنيتها التحتية مميزة

 وتابع لاعب منتخب مصر السابق: “جو مصر رائع وبنيتها التحتية مميزة في مختلف المدن ما بين العلمين والساحل الشمالي والإسكندرية وغيرها من المدن السياحية”.

وحول بطولة الجيل الذهبي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، قال: “البطولة عبارة عن 4 فرق، هدفها إن الناس تيجي وتشوف الإنجازات اللي حصلت والشكل الحلو، هدفنا المنافسة الشريفة”.

وتابع: “الفريقان سيلعبان سويا، والرابحان سيلعبان في النهائي، والخاسران سيلعبان معا، وفريقي يضم عددا من اللاعبين المميزين، والبطولة ستقام في وجود جمهور، والتذاكر بأسعار رمزية”. 

مواد متعلقة

قطاع التخطيط بمياه الشرب بالقاهرة يحصل على تجديد لشهادة الأيزو

165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال 3 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

أبناؤنا بالأسمرات نماذج مشرفة في البرنامج الصيفي للطفل

رئيس جامعة القاهرة ينعى ياسر عبد القادر من رواد علاج الأورام

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مجموعة مشروعات تنموية وخدمية فى جنوب سيناء
الجريدة الورقية