165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال 3 سنوات

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن الأمم المتحدة، طالبت بتعليق سداد ديون البلدان النامية، قائلة إن 165 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر منذ عام 2020.

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75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع

وبحسب تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساء الخميس، فإنه نتيجة للأزمات المترتبة على جائحة كوفيد-19 وتكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا، سيكون هناك حوالي 75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع، وهو ما يعرف بالعيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عامي 2020 ونهاية عام 2023، وسيتراجع 90 مليون شخص آخرون إلى مستوى خط الفقر المحدد بمبلغ 3.65 دولار في اليوم.

وذكر التقرير، أن الأشد فقرًا هم الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تبقى دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة.

يوجد ترابط بين مستويات الدين العالية والإنفاق الاجتماعي

من جانبه، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان له: "في البلدان المثقلة بالديون بشدة، هناك ترابط بين مستويات الدين العالية والإنفاق الاجتماعي غير الكافي وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق.

وأَضاف شتاينر: “هناك تكلفة بشرية في عدم اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة ديون البلدان النامية. نحتاج إلى آليات جديدة للتكهن بالصدمات وامتصاصها وجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الأكثر ضعفًا”.

ودعا تقرير الأمم المتحدة إلى "تعليق سداد الديون" في البلدان الاقتصادية المتعثرة "لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل الإنفاق الاجتماعي ومواجهة تأثيرات الصدمات الاقتصادية".

ووفقًا للتقرير، فإن التكلفة السنوية لانتشال 165 مليون فقير جديد من براثن الفقر ستكون أكثر من 14 مليار دولار أمريكي.