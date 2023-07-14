الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

تعرف على المستحبات فى يوم الجمعة

بوابة الوفد الإلكترونية

الذهاب الى الجمعة مبكرا من صفات المتقين ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ، ويتطيب ، ويتسوك ، ويتنظف بقص الظفر وأخذ الشعر من الإبط والعانة والشارب . فعن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مَن اغتسل يوم الجمعة ، ومسّ من ِطيب أهله إنْ كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إنْ بدا له ، ولم يؤذِ أحداً ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ” رواه أحمد . 

 

و البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني ، وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نُودي للصلوة من يوم الجمعة فاسْعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إنْ كنتم تعلمون ) . فإذا نودي للصلاة ، حرم البيع والشراء حينئذ .

 

الإنشغال عن الخطبة وعدم الإنصات إلى ما يقوله الخطيب ، واللهو بالثياب أو الجسد أو النظر إلى السجاد والنقوش . وقد قال صلى الله عليه وسلم في فضل الإنصات : ” .. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غُفر له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيامٍ ، ومن مسّ الحصى فقد لغا ” رواه مسلم . 

 

ولا يشرع الكلام أثناء الخطبة ، ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر ، قال صلى الله عليه وسلم : ” إذا قلتَ لصاحبك : أنصتْ – يوم الجمعة – والإمامُ يخطب ، فقد لغوتَ ” .

 

 ومثله رد السلام وتشميت العاطس . - صلاة ركعتين بعد الأذان الأول ، واعتقاد أن ذلك سنة للجمعة ؟! والصحيح : أنه لا توجد سنةٌ قبلية للجمعة ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنة بعد الجمعة ، فقد صح عنه أنه قال : ” إذا صلى أحدُكم الجمعة ، فليصل بعدها أربعا ” . وأحيانا يصلي ركعتين في بيته ، كما روى ابن عمر رضي الله عنه.
 

 

الجريدة الورقية