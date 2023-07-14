تعرف على المستحبات فى يوم الجمعة

الذهاب الى الجمعة مبكرا من صفات المتقين ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ، ويتطيب ، ويتسوك ، ويتنظف بقص الظفر وأخذ الشعر من الإبط والعانة والشارب . فعن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مَن اغتسل يوم الجمعة ، ومسّ من ِطيب أهله إنْ كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إنْ بدا له ، ولم يؤذِ أحداً ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ” رواه أحمد .

و البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني ، وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نُودي للصلوة من يوم الجمعة فاسْعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إنْ كنتم تعلمون ) . فإذا نودي للصلاة ، حرم البيع والشراء حينئذ .

الإنشغال عن الخطبة وعدم الإنصات إلى ما يقوله الخطيب ، واللهو بالثياب أو الجسد أو النظر إلى السجاد والنقوش . وقد قال صلى الله عليه وسلم في فضل الإنصات : ” .. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غُفر له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيامٍ ، ومن مسّ الحصى فقد لغا ” رواه مسلم .

ولا يشرع الكلام أثناء الخطبة ، ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر ، قال صلى الله عليه وسلم : ” إذا قلتَ لصاحبك : أنصتْ – يوم الجمعة – والإمامُ يخطب ، فقد لغوتَ ” .

ومثله رد السلام وتشميت العاطس . - صلاة ركعتين بعد الأذان الأول ، واعتقاد أن ذلك سنة للجمعة ؟! والصحيح : أنه لا توجد سنةٌ قبلية للجمعة ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنة بعد الجمعة ، فقد صح عنه أنه قال : ” إذا صلى أحدُكم الجمعة ، فليصل بعدها أربعا ” . وأحيانا يصلي ركعتين في بيته ، كما روى ابن عمر رضي الله عنه.

