محمد أنور وأحمد فهمي والسبكي يحتفلون بفوز الأهلي (فيديو)

احتفل الفنان محمد أنور مع جمهوره بفوز نادي الأهلي بعد مباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك في الدوري المصري.

حيث شارك محمد أنور الجمهور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بمقطع فيديو وظهر كل من الفنان محمد أنور وأحمد فهمي و محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس والمنتج أحمد السبكي وهم يرقصون على أنغام أغنية سطلانة بطريقة كوميدية.

وأغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي.

ويذكر أن شارك الفنان محمد أنور فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث "مستر إكس" حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، ويحافظوا على حقوقهم كاملة في نفس الوقت.

يضم الفيلم عددا كبيرا من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

ويشارك فيلم "مستر إكس" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023 ويعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.