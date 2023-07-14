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خالد الصاوي يعلق على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك: بشجع الأضعف (فيديو) مواعيد قطارات اليوم المكيفة والروسية بالوجهين القبلي والبحري
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد الصاوي يعلق على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك: بشجع الأضعف (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

علق الفنان خالد الصاوي على نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال الصاوي، خلال لقاءه مع برنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي" الخميس، إن المباراة انتهت بنتيجة قريبة من توقعه، موضحًا أنه توقع فوز الأهلي برباعية لكن مقابل هدفين للزمالك.

وأوضح أنه جعل مشاهدة كرة القدم جزءا من روتينه اليومي منذ 3 سنوات، مضيفًا: "بقيت أتابع مباريات الكرة من أول مانشستر سيتي إلى مباريات دكرنس وبلدية المحلة".

وعن سبب اهتمامه المفاجئ بمشاهدة مباريات كرة القدم، أوضح أنها ملئت جزءا كبيرا في حياته، وأصبحت من هواياته وبدأ يستمتع في الفترة الأخيرة.

وعن الفريق الذي يشجعه قال: "كنت بشجع الفريق الأضعف من منطلق فكري السياسي، وفي الفترة الأخيرة لقيت نفسي بشجع الأهلي مرتين أو تلاتة".

الأهلي يفوز على الزمالك برباعية

حقق الأهلي فوزاً مستحقاً برباعية مقابل هدف في مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز،  وأحرز لقب الدوري في الموسم الحالي.

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق حسين الشحات، وأضاف هدفين آخرين عن طريق الشحات وعلي معلول في الدقائق 36 و45 من تسديدات من خارج منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني، أجرى الزمالك تغييرات وسجل هدفًا من ركلة جزاء عن طريق أحمد زيزو في الدقيقة 66، لكن الأهلي رد بهدف رابع في الوقت القاتل عن طريق محمد شريف.

بهذا الفوز، حسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بفارق 19 نقطة عن الأهلي.

حصل حسين الشحات لاعب النادي الاهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة المارد الاحمر أمام الزمالك، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 31 بالدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ظهر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي في مشهد يجمعه مع أحمد زيزو نجم نادي الزمالك، حيث كان يتحدث معه عقب نهاية اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

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