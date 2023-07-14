علي لطفي: مستقبلي مع الأهلي في يد كولر والإدارة

تحدث علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مستقبله مع القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي.

ولم يحسم الأهلي موقف علي لطفي حتى الأن مع تزايد احتمالات رحيله عن القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورد علي لطفي في تصريحات تليفزيونية على تساؤلات مصيره مع القلعة الحمراء "أنا تحت أمر الأهلي الموضوع في إيد النادي وكولر، ولسه مفيش جديد".

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي.