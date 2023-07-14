الذكاء الاصطناعي يهدد الانتخابات الأمريكية.. فيديو

تهدد تقنية الذكاء الاصطناعي بجعل التشويه أكثر واقعية من أي وقت مضى، ما تسبب في مخاوف شديدة بأن يستخدم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2026.

أظهرت الأشهر القليلة الماضية مدى إقناع الصور الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في بعض الأحيان لم تكن الأمثلة لها علاقة بالسياسة على سبيل المثال، رؤية صورة مفبركة للبابا يرتدي معطفًا أبيض ضخم جعلت جماهير الإنترنت تتساءل هل هذا حقيقي في الربيع الماضي.

وأحيانًا ينطوي الأمر على المرشحين ولكن لم يأت من حملات انتخابية منافسة، كما حدث مع الصور المفبركة لدونالد ترامب الذي ظهر أثناء اعتقاله بالقوة، لكنها استخدمت أيضًا مباشرة كأدوات انتخابية.

قدمت النائبة يفيت دي كلارك، مشروع قانون يتطلب الكشف عن المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية.

وطالب البعض اللجان الحزبية بالنظر في اتخاذ بعض الاستخدامات بعيدًا تمامًا. يمكن أن تكون النماذج اللغوية الكبيرة أداة مهمة للحملات الصغيرة التي لا يمكنها توظيف موظفين لصياغة رسائل الجمع التبرعات.

ويمكن أن تستفيد العمليات الأكثر ثراءً من تخصيص التوسّعات للمتبرعين أو تحديد الداعمين المحتملين، لكن هذه الاستخدامات المشروعة تختلف عن تمثيل الواقع بشكل خاطئ باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشره على الإنترنت أو دفع ثمنه لوضعه على التلفزيون.

وطالب أخرون الحملات بأن تمتنع تمامًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتصوير الواقع بشكل خاطئ، بما في ذلك على سبيل المثال تصوير المدينة على أنها مليئة بالجريمة لانتقاد رئيس البلدية الحالي أو تزوير مجموعة متنوعة من المؤيدين الحماسيين.

يمكن أن يجري إنجاز تأثيرات مماثلة بواسطة أدوات تحرير الصور التقليدية. لكن إمكانية تطور الذكاء الاصطناعي ليصبح فنان احترافي، بالإضافة إلى احتمال أن يستخدمه المتسللون لجذب جماهير هائلة، يعني أن من الضروري الحفاظ على عالم يمكن للناخبين أن يؤمنوا فيه (بشكل أساسي) بما يرونه.

بايدن يواجه ترامب مجددا في الانتخابات الرئاسية

أعلن كل من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، رسميًا عن ترشحهما للرئاسة في انتخابات عام 2024.

وقال ترامب من منزله في مار إيه لاغو في فلوريدا: "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومهيبة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وأوضح سبب قراره أن "العالم لم يشهد بعد المجد الحقيقي الذي يمكن لهذه الأمة أن تحققه".