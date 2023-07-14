علي لطفي: حراس الأهلي قدموا موسمًا استثنائيًّا.. وسعيد بالتتويج بالدرع ‏

عبر علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب ‏الدوري الممتاز، والفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏مساء اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال لطفي: «هذا الموسم شهد العديد من التحديات سواء خلال مشاركة الفريق في دوري ‏أبطال إفريقيا أو الدوري الممتاز، والذي نجح الفريق في التتويج به واستعادة اللقب من جديد».‏

وأشار حارس الأهلي إلى أنه توقع تسجيل حسين الشحات ومحمد شريف قبل مباراة الزمالك، وأن ‏جميع لاعبي الفريق أدوا ما عليهم ونفذوا تعليمات الجهاز الفني.‏

وشدد لطفي على أن حراس الأهلي قدموا موسمًا قويًّا واستثنائيًّا بداية من محمد الشناوي ‏ومصطفى شوبير وحمزة علاء الذي تألق مع منتخب الشباب في بطولة إفريقيا، لافتًا إلى أن ‏الحراس يتعاملون كأسرة واحدة وأن الأهم مصلحة الفريق.‏

واختتم علي لطفي تصريحاته بالتأكد أن جماهير الأهلي دائمًا على الموعد وحسن الظن ‏بهم وأنهم داعمون بشكل مستمر لجميع اللاعبين.

وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل سلسلة انتصاراته في مسابقة ‏الدوري والذي توج به بشكل رسمي قبل مباراة اليوم.‏

وسجل حسين الشحات الهدفين الأول والثاني قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثالث وسجل ‏محمد شريف الهدف الرابع.‏