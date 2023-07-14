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الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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علي لطفي: حراس الأهلي قدموا موسمًا استثنائيًّا.. وسعيد بالتتويج بالدرع ‏

بوابة الوفد الإلكترونية

عبر علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب ‏الدوري الممتاز، والفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏مساء اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال لطفي: «هذا الموسم شهد العديد من التحديات سواء خلال مشاركة الفريق في دوري ‏أبطال إفريقيا أو الدوري الممتاز، والذي نجح الفريق في التتويج به واستعادة اللقب من جديد».‏

وأشار حارس الأهلي إلى أنه توقع تسجيل حسين الشحات ومحمد شريف قبل مباراة الزمالك، وأن ‏جميع لاعبي الفريق أدوا ما عليهم ونفذوا تعليمات الجهاز الفني.‏

وشدد لطفي على أن حراس الأهلي قدموا موسمًا قويًّا واستثنائيًّا بداية من محمد الشناوي ‏ومصطفى شوبير وحمزة علاء الذي تألق مع منتخب الشباب في بطولة إفريقيا، لافتًا إلى أن ‏الحراس يتعاملون كأسرة واحدة وأن الأهم مصلحة الفريق.‏

واختتم علي لطفي تصريحاته بالتأكد أن جماهير الأهلي دائمًا على الموعد وحسن الظن ‏بهم وأنهم داعمون بشكل مستمر لجميع اللاعبين.

وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل سلسلة انتصاراته في مسابقة ‏الدوري والذي توج به بشكل رسمي قبل مباراة اليوم.‏

وسجل حسين الشحات الهدفين الأول والثاني قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثالث وسجل ‏محمد شريف الهدف الرابع.‏

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