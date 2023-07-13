النيران تلتهم شقة سكنية بمنطقة الكيت كات والحماية تدفع بــ 3 سيارت إطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شقة سكنية، بمنطقة الكيت كات.

حريق شقة بالكيت كات

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا بنشوب حريق بأحد طوابق عقار بمنطقة الكيت كات بالجيزة

ودفعت قوات الحماية المدنية على الفور بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى التعامل مع النيران، وفرض كردون لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة، والسيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق تمكنت قوات الحماية المدنية فى قنا، اليوم الخميس، من السيطرة علي حريق نشب في شقة بالطابق الثالث، بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، دون إصابات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الثالث، في قرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بقنا بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.