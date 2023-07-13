الدهان الخارق يبرد المنازل ويواجه تغير المناخ.. فيديو

صمّم البروفيسور “Xiulin Ruan”، في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة بوردو، نوعًا جديدًا من الدهان دون أن يهدف إلى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بل بغرض أسمى “تبريد المباني دون إحراق الأرض”.

وفي عام 2020، كشف الدكتور وفريقه عن ابتكارهم، وهو نوع من الدهان الأبيض يعمل كعاكس، حيث يعكس 95% من أشعة الشمس بعيدًا عن سطح الأرض وصولًا إلى الفضاء العميق. وفي وقت لاحق، أعلنوا عن تركيبة أكثر فعالية زادت انعكاس أشعة الشمس إلى 98%.

تتميز خصائص الدهان بأنه يمكنه تبريد الأسطح إلى 8 درجات فهرنهايت بالنسبة لدرجات الحرارة الجوية المحيطة في فترة الظهيرة، وحتى 19 درجة أبرد في الليل، ما يخفض درجات الحرارة داخل المباني ويقلل الحاجة إلى استخدام أجهزة التكييف بنسبة تصل إلى 40%.

ويمكن للدهان أن يبرد الأسطح حتى في الأيام الحارة جدًا، كما أنه لا يحتاج إلى استهلاك الطاقة للعمل، ولا يسبب ارتفاع درجات الحرارة في الهواء الخارجي.

الدهان الخارق دخل موسوع جينيس

ودخل الدهان في عام 2021، موسوعة جينيس وحاز على عدة جوائز منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من أن الدهان كان مخصصًا بدايةً للأسطح العلوية للمباني، فإن مصنعي الملابس والأحذية والسيارات والشاحنات، وحتى المركبات الفضائية، يتطلعون جميعًا إليه. وفي العام الماضي، أعلن الدكتور روان وفريقه أنهم توصلوا إلى إصدارٍ أكثر خفةً يمكنه تحويل الحرارة عن السيارات.

وقال الدكتور روان في مقابلة: "لم نكن نحاول بالفعل تطوير أبيض دهان في العالم، بل أردنا المساعدة في مكافحة تغير المناخ، والآن هي أزمة، وتزداد سوءًا. أردنا معرفة ما إذا كان من الممكن المساعدة في توفير الطاقة في حين تبريد الأرض".

ويعمل العلماء حاليًا بجد على تطوير موادٍ مختلفة من المواد العاكسة التي تساعد في تبريد الأرض، مثل الطلاء والأفلام المختلفة، بما في ذلك توزيع نقاط التبريد الإشعاعية في جميع أنحاء العالم، والتي يمكن أن تحد من تأثير جزيرة الحرارة الحضرية التي تحدث بسبب امتصاص المباني للحرارة واحتباسها. وعلى الرغم من أن استخدام تلك المواد قد يساعد في تحسين الوضع الحالي، فإن الحل الأفضل لتغير المناخ يتمثل في وقف استخدام الوقود الأحفوري وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبينما يواجه العلماء بعض التحديات البيئية والعملية في استخدام مواد الدهان العاكسة، فإنهم يعتبرونها خطوة مهمة في تحسين الوضع الحالي وتخفيف تأثير التغير المناخي.