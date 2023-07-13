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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل جريمة نهاية مسن داخل شقته بمفك فى الأزبكية

ضبط المتهم
ضبط المتهم

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس عاطل متهم بقتل مسن بمفك داخل شقته وسرقة متعلقاته بمنطقة الأزبكية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كما كلفت النيابة المباحث الجنائية، بسرعة إجراء التحريات وتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقت  غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مقتول طعنا بمفك داخل شقته، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة مما يرجح أن الواقعة ارتكبت بقصد السرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث، لأقوال الجيران وشهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب بقصد السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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