تحديث بيجي موبايل.. شخصيات SON GOKU وVEGETA تدخل أرض المعركة

تطلق ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، يوم الخميس تعاونها المميز مع Dragon Ball Super، والذي سيتضمن تحديثات غير مسبوقة على تجربة اللعب ضمن الإصدار 2.7. وسيشمل التعاون أوضاع وعناصر ومركبات ومناطق Dragon Ball Super الجديدة والفريدة، ويمثل أحد أهم الشراكات في تاريخ لعبة ببجي موبايل.

وضع Dragon Ball Super

سيتم إطلاق وضعيّ Dragon Ball Super الرائدين في اللعبة بدءاً من 13 يوليو وحتى 4 سبتمبر، حيث سيتم دمج عناصر Dragon Ball مع لعبة الباتل رويال الكلاسيكية في ببجي موبايل. وسيتمكن اللاعبون في هذا الوضع من جمع سبع كرات Dragon Ball لاستدعاء Shenron وتحقيق أمنية في منصة استدعاء Shenron Summoning Altar للحصول على قدرات ومزايا قوية في اللعبة.

ستتاح للاعبين فرصة اكتشاف أربع مناطق جديدة تملك سِمات Dragon Ball Super ضمن خرائط Erangel وLivik وSanhok، تم بناؤها لتكون شبيهة بمواقع وتصميم السلسلة الكرتونية! وتحتوي كل من "Dragon Ball Village" و"Tenkaichi Budokai" و"Kame House" و"Karin Tower" على عناصر يمكن للاعبين العثور عليها. علاوة على ذلك، سيتمكن اللاعبون من إلقاء "كبسولة Hoipoi" الجديدة لتحويلها إلى "سيارة هوائية" بثلاثة مقاعد لاجتياز ساحات القتال.

كما يضم التحديث عنصر "Ki" من سلسلة Dragon Ball، ويتم جمعه مثل وحدات الطاقة لتحسين الحركة واستخدام شعاع "Kamehameha" الأسطوري للقضاء على الأعداء. ويستخدم تكنيك التحليق "Buku-jutsu" للطيران بحرية بما يُعادل سرعة الركض. وعندما ينخفض مستوى عنصر "Ki" لدى اللاعبين، يمكنهم تناول فاصولياء "Senzu Beans" المتناثرة لاستعادة صحتهم وطاقتهم.

ولمن يبحثون عن تحدٍ إضافي، يرجى ترقّب المزيد من التفاصيل حول تجربة Dragon Ball المخفية، حيث سيتم تكليف اللاعبين بالبحث عن سبع كرات Dragon خلال ظهور موقعهم للفرق الأخرى! وللفوز باللعبة، يتعيّن عليهم تأمين كرات Dragon بنجاح والدفاع عن منصة استدعاء Sheron ثم تحقيق أمنية.

باتل رويال: Dragon Ball Super

سيوفر الوضع الثاني من Dragon Ball Super تغييراً لم يسبق له مثيل في لعبة ببجي موبايل، حيث سيحول ساحات القتال إلى عالم للرسوم المتحركة من 15 يوليو وحتى 4 سبتمبر. وسيتخلى اللاعبون عن أسلحتهم التقليدية وسيجسّدون بدلاً من ذلك واحدة من الشخصيات الخمسة: Dragon Ball Super - Son Goku وVegeta وFrieza وPiccolo وUltimate Gohan مستخدمين حركاتهم الفريدة في المعركة ليحافظوا على بقائهم حتى انتهاء وقت المعركة!





سيجمع اللاعبون كجزء من هذا الوضع الجديد كلياً بلورات Spirit Crystlets و Spirit Crystalsمن الأرض لاستعادة الطاقة وترقية حركاتهم، حيث يكون المستوى الأعلى هو المستوى 4، وسيتمكنون من استخدام مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة مثل نقاط التنقل المباشر والتلاعب الخريطة.

ومن جانبه قال فينسنت وانغ، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل في شركة تنسنت جيمز: "تعتبر Dragon Ballو Dragon Ball Super أحد أشهر سلاسل المانجا والأنيمي اليابانية في العالم التي حققت إنجازاً استثنائياً في تقديم المحتوى ذو الصلة والمغزى للجيل الذي نشأ وهو يشاهد ويقرأ هذه السلسلة الممتعة، بالإضافة إلى جذب جماهير جديدة وشابة باستمرار. وبالإضافة إلى تميزها واستقطابها للأجيال المتعددة على مستوى العالم، يمتلك موضوعها الشهير المتمثل في التغلب على التحديات صدى كبير لدى عشاق لعبة ببجي موبايل، مما دفع فريق ببجي موبايل للعمل بجدّ وجعل هذا التعاون من أكثر تعاونات اللعبة مع العلامات التجارية تشويقاً".

استعدوا لتجربة العديد من تصاميم الملابس والعناصر التي تحمل سِمات Dragon Ball Super والتي ستتوفر في 14 يوليو، وتشمل الملابس الخاصة التي تضم Son Goku وVegeta وFrieza والرفاق Pilaf وKarin! وسيتم إطلاق المزيد من المحتوى في وقت لاحق ضمن هذا التعاون بتاريخ 11 أغسطس، لذلك يتعين على اللاعبين الترقب للحصول على المزيد من المحتوى الممتع.

تابعوا حسابات ببجي موبايل الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المزيد من التفاصيل حول حدث قادم داخل اللعبة سيجلب مكافآت Dragon Ball Super الحصرية مثل "Kamesennin Style Set".

يُطلق تحديث الإصدار 2.7 أيضاً مجموعة من التحسينات على أسلوب اللعب، وتشمل تحسينات على الوضع الإبداعي لـ World of Wonder مع نموذج لعبة Summer Brawl الجديد القابل للتعديل والبندقية الهجومية الجديدة ACE32، والتي ستكون متاحة ضمن جميع الخرائط. إضافةً إلى ذلك، تم تحديث الموسم 13 بعنوان Cycle 5 بمحتوى جديد ومكافآت ستتوفر للكسب، وسيجلب أحدث إصدار من الرويال باس Ace مكافآت مذهلة وجديدة إلى جانب مهام الموسم المشوقة.

أخيراً، يتعين على اللاعبين ترقب المزيد في المستقبل، حيث ستعلن ببجي موبايل قريباً عن شراكة قادمة مع أحد شركات تصنيع السيارات الفاخرة البريطانية الشهيرة.