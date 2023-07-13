زيلينسكي يتواصل مع رئيس جنوب أفريقيا للإعداد لقمة السلام العالمي

أجرى الرئيس الأوكراني، "فولوديمير أوليكساندروفيتش زيلينسكي"، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، "سيريل رامافوزا"، لمناقشة الإعداد لقمة السلام العالمي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، مساء اليوم الخميس، أفاد المكتب الإعلامي الخاص بالرئاسة الأوكرانية، بأن زيلينسكي أعرب عن شكره لنظيره رامافوزا على زيارة بوتشا وكييف كجزء من الوفد الأفريقي في يونيو من هذا العام وعلى جهوده لإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين قامت روسيا بترحيلهم بشكل غير قانوني.

وأشاد الرئيسان بنتائج الاجتماع على مستوى مستشاري الأمن القومي والمستشارين السياسيين لقادة الدول المنعقد في كوبنهاجن، كما ثمن رئيس أوكرانيا حضور ممثل جنوب أفريقيا في ذلك الاجتماع ودعاه إلى المشاركة في الاجتماع المقبل ، الذي يجري إعداده في الوقت الحالي.

الاستعدادات لقمة السلام العالمي:

كما ناقش زعيما أوكرانيا وجنوب إفريقيا الاستعدادات لقمة السلام العالمي والخطوات الدبلوماسية اللازمة لتعزيز الدعم الأفريقي لأوكرانيا، وأشارا إلى أهمية مد "ممر الحبوب" في البحر الأسود.

ودعا زيلينسكي جنوب إفريقيا للانضمام إلى المبادرة الإنسانية الأوكرانية لدعم البلاد خلال الازمة الراهنة.

وفي 16 مايو الماضي، أعلن رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا عن مبادرة سلام لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي كان من المفترض أن تقترحها الدول الإفريقية، وقال إن وفد رؤساء الدول الإفريقية سيزور موسكو وكييف لعرض خطة السلام.