المؤبد لعامل تخلص من مسن فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس،بالسجن بمعاقبة عامل متهم بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مسن وإصابة نجله لخلافات بينهم بمنطقة المرج.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم س.ا عامل قتل م.م مسن وأصاب نجله ف.م طالب بآلة حادة، وذلك لخلافات بينهم علي مبلغ مالي رفض المجني عليه إعادته له.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لرجل في العقد الخامس من عمره، وبه جرح عميق في رأسه أدي إلي نزيف داخلي، وتوقف عضلة القلب في الحال وتوفي متأثرا بإصابته



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله عاملا "متوفى" متأثرًا بإصابته بآلة حادة علي رأسه ، ونجله مصاب بكدمات متفرقة ، مقيمين بدائرة القسم وذلك إثر مشاجرة.



وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبسؤال شهود العيان أقروا نشوب مشاده كلامية بين الشاب المصاب وبين أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، لرفض الأول سداد مبلغ مالي كان والده اقترضه من المتهم.

وأضاف الشهود أن المشادة تطورت إلي مشاجرة تعدى خلالها المتهم علي الشاب باستخدام آلة حادة محدثًا إصابته، وعندما تدخل والده لفض الشجار بينهما تلقي ضربة من الآلة الحادة في رأسه فسقط غارقا في دمائه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم س.ا عامل قتل م.م مسن وأصاب نجله ف.م طالب بآلة حادة، وذلك لخلافات بينهم علي مبلغ مالي رفض المجني عليه إعادته له.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لرجل في العقد الخامس من عمره، وبه جرح عميق في رأسه أدي إلي نزيف داخلي، وتوقف عضلة القلب في الحال وتوفي متأثرا بإصابته



كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا "متوفى" متأثرًا بإصابته بآلة حادة علي رأسه ، ونجله مصاب بكدمات متفرقة ، مقيمين بدائرة القسم وذلك إثر مشاجرة.