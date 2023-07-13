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الخميس 13 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قصر البارون إمبان يحتفل بمرور 3 أعوام على افتتاحه بـ"بعيون عالمية"

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

نظم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة فعالية تحت عنوان "بعيون عالمية "، وذلك في إطار الاحتفال بمرور ثلاثة أعوام على إعادة افتتاحه.

وأوضحت  الدكتورة بسمة سليم المشرف على قصر البارون امبان، ان الفعالية تضمنت معرضا فنيا لمجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي تصور قصر البارون برؤى مختلفة،  وفقرة موسيقية بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي.

ورش لتعليم الأطفال

وعلى مدار أيام المعرض سيتم تنظيم مجموعة من الورش لتعليم الأطفال الأساليب المختلفة للمدارس   الفنية المتعددة كالتكعيبية والكلاسيكية وغيرها وكيفية تطبيقها في رسم المباني التاريخية كقصر البارون.

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افتتح المعرض الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار والدكتور ياسر منجي الناقد والمؤرخ الفني. وسوف يستمر المعرض حتى 20 يوليو 2023.

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