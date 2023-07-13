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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إيهاب فهمي: مهرجان مدينة العلمين الجديدة تجربة فريدة في الشرق الأوسط

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي

قال الفنان إيهاب فهمي، تعليقا على تعيينه رئيسا للمركز الوطني للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إنه عندما يتولى الفنان مناصب إدارية، يكون الأمر صعبا للغاية، مضيفًا أنه يتعامل مع هذه القضية كخادم للوطن، باعتبار أن مصر منحته الكثير، وعندما تأتي الفرصة لخدمة يلبيها على الفور.

ونوه في مقابلة مع برنامج "عاصمة الفنون"، الذي يبث على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مهرجان العلمين الذي بدأ دورته الأولى،  يعد حدثا ترويجيا قويا ووطنيا ومهما للغاية في مكان مهم للغاية في مصر. 

التحول من صحراء لعمران

وتابع: “معدل التطور في مصر مرتفع للغاية”، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2014  كانت المنطقة القريبة من مقابر العلمين صحراء، لكن هذا المكان شهد الكثير من التوسع والبناء. 

وأوضح: “نحن نشارك كفنانين في هذا المهرجان، وسنشارك في مهرجان الدراما بالعلمين للعام الثاني، أما مهرجان العلمين فهو حدث رياضي وفني وثقافي به أحداث كثيرة”.

وأ ردف: "نقول للعالم كله إن لدينا مدينة جديدة وليدة، لكن وُلدت قوية وكبيرة وبشكل جديد وحديث، وسنرى عناصر فنية ورياضية وضيوف من كل أنحاء العالم.. أنا سعيد جدا بهذا الملتقى ونتمنى أن نكون على قوة هذا الحدث". 


 

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