عبير صبري: صوري معدلة بالفوتوشوب ولم أخضع لعمليات تجميل.. فيديو

كشفت الفنانة عبير صبري، أن معظم صورها تخضع للفوتوشوب والتعديلات من قبل المصور ولم تعترض عليها.

وأكدت أن ما يتردد حول أنها تدافع عن الفنانة ريهام حجاج دائما لتلحقها في أعمالها هو كلام غير منطقي وغير صحيح، قائلة: "بشتغل كل سنة مسلسل مع نجم كبير أو نجمة، وبشتغل طول السنة عندي أفلام سينما ومسلسلات، وده كلام ما يتردش عليه".

وأضافت عبير صبري خلال لقائها مع برنامج "25 سؤالا"، المذاع على قناة "العربية" اليوم الخميس، أنها تحب الفنانة ريهام حجاج وتحب أنها تتعاون معها في أعمال أخرى ويحققون نجاحا آخر، لافتة إلى أنها لا تحتاج لأحد للدفاع عنها، مؤكدة أنها تتمنى أن تعمل مع المخرج داود عبدالسيد فهو حلم كبير بالنسبة لها.

وردت عن المنشور الذي كتبته عن الفنانة أصالة بأنها غضبت من تصريحها أن مصر زادت من شهرتها وكأنها لم تقدم لها شيء من الأساس، مضيفة أنها تصنف كممثلة موهوبة وليست ممثلة إغراء، لأن هذا المسمى لم يعد موجودا في مصر، وتمنت تقديم دور "فلك معوض" الذ قدمته الفنانة ديما قندلفت في مسلسل "ستيلتو"، مؤكدة أنها لم تخضع لعمليات التجميل.

مسلسل جميلة يجمع عبير صبري وريهام حجاج

وتشارك عبير صبري، في بطولة مسلسل "جميلة" مع كل من ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

عبير صبري ممثلة مصرية مشهورة، وُلدت في 14 مارس 1971. درست في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، لكنها لم تمارس المحاماة حيث دخلت مجال الفن بعد وفاة والدها. عندما علمت والدتها بذلك، طردتها من المنزل لمدة عام كامل، لكنها قامت بتقديم البرامج في البداية. وقع عليها اختيار المخرج علي عبد الخالق عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف. انطلقت عبير صبري في التمثيل عندما شاركت في فيلم "الناجون من النار" عام 1994، والذي قام بإخراجه علي عبد الخالق، وشاركها في البطولة عمرو عبدالجليل وطارق لطفي. كان التعاون الثاني لها مع المخرج علي عبدالخالق أيضًا في فيلم "عتبة الستات" الذي قامت ببطولته نبيلة عبيد وفاروق الفيشاوي.