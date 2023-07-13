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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 7 متهمين بأسلحة نارية في قنا

أسلحة آلية
أسلحة آلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة نارية بإطلاق أعيرة نارية، للاستيلاء على قطعة أرض بقنا.

بالفحص تبين وجود نزاع حول بيع قطعة أرض زراعية، بين طرف أول “أحد الأشخاص، مالك وبائع الأرض محل النزاع”، طرف ثان “مشتري الأرض محل النزاع وشقيقه”، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا، قام على إثرها الطرف الأول بالاستعانة ببعض من ذويه، حاملين الأسلحة النارية متوجهين للأرض محل النزاع، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء “دون حدوث ثمة إصابات”، لطرد الطرف الثاني من الأرض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي الواقعة وهم 7 أشخاص مقيمون بدائرة المركز، وبحوزتهم 7 بنادق آلية، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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