طقس الجمعة.. حرارة مرتفعة والقاهرة تسجل 36 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة ، حيث أن هناك ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد طقس غدا نشاط رياح على كافة المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غدًا الجمعة

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

اسباب ارتفاع درجات الحرارة في يوليو

كشفت الأرصاد الجوية عن اسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر يوليو، ويرجع السبب إلى منخفض الهند الموسمي والذي يعد موعده السنوي شهري يونيو ويوليو، وله تأثير قوي على شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن أسيا وأفريقيا وأوروبا.

تأثير منخفض الهند الموسمي على درجات الحرارة

يلعب منخفض الهند الموسمي دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة ا في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر وتغير حالة الطقس، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر الي ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.