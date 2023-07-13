الموافقة على إقامة 18 مشروع استثماري بالبحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 18 مشروع إستثماري فى مجالات مختلفة تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، تعمل على توفير 805 فرصة عمل لأبناء المحافظة، مشيرةً إلى أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

أكدت أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهه بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للإستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة ،و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد ،وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة 18 مشروع منها:

١ - مشروع مصنع كرتون وورق بمشتملاته علي مساحة ١٨٩٠٠ م٢ بناحية الكيلو ٥٤ شرق طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التابع لقرية محمد متولى الشعراوى بمركز أبو المطامير بتكلفة ١٩ مليون ٦٧٨ ألف جنيه ويوفر ٥٠ فرصة عمل.

٢ - مشروع مصنع اعلاف ومركزات للدواجن والمواشي علي مساحة ٢٩٤٠٠ م٢ بناحية الكليو ٥٧ الطريق الصحراوي قرية المهدية مركز أبو المطامير، بتكاليف استثمارية ٢٦١ مليون و١٩٠ ألف جنيه ويوفر ١٢٠ فرصة عمل.

٣ - مشروع محطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة بمشتملاتها علي مساحة ٣٠٠٠ م٢ وثلاجة حفظ خضر وفاكهة بمشتملاتها على مساحة ١٢٠٠ م٢ باجمالي مساحة ٤٢٠٠ م٢ بناحية النوبارية قرية عثمان محرم / أبو بكر الصديق بمركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٤٥ مليون و٥٠٠ ألف جنيه ويوفر ٦٥ فرصة عمل.

٤ - مشروع محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بمشتملاتها علي مساحة ٩٠٠٠ م٢ وثلاجة حفظ خضر وفاكهة علي مساحة ٢٠٠٠ م٢ بإجمالي مساحة ١١ ألف م٢ بناحية حوش عشرة بجناكليس مركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٢١ مليون و٩٠٠ ألف جنيه و٦٩ فرصة عمل.

٥ - مشروع محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة ١٨ ألف م٢ بناحية مؤسسة البستان مركز الدلنجات بإجمالي تكاليف استثمارية ١٥٣ مليون جنيه ويوفر ٢٤٢ فرصة عمل ثابتة بخلاف العمالة الموسمية.

وفى ختام الإجتماع أكدت نائب محافظ البحيرة، علي أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية وذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ، بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.

كما وجهت رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيرةً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.