عاجل
عمرو دياب يخيب ظن الجمهور بسبب «يا ليل».. مبقتش زي زمان رش مياه في وجه رئيس الوزراء يحول برلمان أوروبي لحلبة مصارعة.. شاهد القمة 126.. ثلاثية الشحات ومعلول تمنح الأهلي تقدمًا مستحقًا على الزمالك بالشوط الأول أمريكا تُجيز بيع حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية للمرة الأولى
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض يُعلن موعد لقاء بايدن مع نظيره الإسرائيلي

بايدن وإسحق هرتسوج
بايدن وإسحق هرتسوج

يستضيف الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، نظيره الإسرائيلي "إسحق هرتسوج"، في العاصمة واشنطن يوم الثلاثاء المُقبل، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إن الجانبين سيبحثان التكامل الإقليمي لإسرائيل والعلاقات العسكرية بين روسيا وإيران.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس الأمريكي.

 تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية:

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ذخائر نظام كييف نفدت ما استوجب تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية لمواصلة الهجوم المضاد، معتبرا أن قرار تسليمها "لم يكن سهلا واتبع توصية البنتاغون".

وأوضح بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قائلا "اتبعت توصية البنتاغون بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية".

وتابع أنه "لم يكن قرارا سهلا.. تم اتخاذ قرار نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بسبب نفاد الذخيرة التقليدية في كييف".

وأشار بايدن إلى أن "قوات كييف تعتمد على الذخيرة.. نفاد الذخيرة استوجب ذلك، ورغم وجود القليل من الذخيرة، قبلت توصية وزارة الدفاع بنقلها، ليس كإجراء دائم، ولكن مؤقتا".

وأكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، سيرغي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وقد أعلن البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية عن إعداد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لفائدة أوكرانيا، حيث تتضمن الذخائر العنقودية لصالح قطع المدفعية وعشرات المركبات المدرعة.

يُذكر أن الذخائر العنقودية تعتبر من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

مواد متعلقة

الأعمال القتالية في أوكرانيا لن تستمر سنوات لسببين.. بايدن يُوضح

بايدن يدعو رئيس فاجنر لتوخّي الحذر من احتمال تسميمه

بايدن يتجاهل الانتقادات ويدرس منح أوكرانيا سلاحًا جديدًا

بايدن يمزح مُجددًا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة وعشرين دقيقة

بايدن يُمازح زيلينسكي.. لن تتمكن من التخلص منّا

تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.. هل يدفع بايدن العالم لحرب عالمية ثالثة؟

ملك بريطانيا يستقبل بايدن في قصر ويندسور (شاهد)

بايدن يصل بريطانيا ويلتقي الملك تشارلز خلال ساعات
الجريدة الورقية