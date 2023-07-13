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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البحر الأحمر: استمرار أعمال التطوير بشوارع القصير

تطوير الطرق
تطوير الطرق

كلف اللواء إيهاب  مكاوى رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر ، الادارات المعنية بالوحدة المحلية لدينة القصر  بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بكافة الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف والانارة، حيث جارى اليوم الخميس، استمرار تركيب البلدورات بالجزر الجانبية بشارع حامد جوهر، وتركيب الانترلوك بشارع  هيكل، كما كلف اللواء إيهاب  مكاوى رئيس مدينة القصير، بالمتابعة لأعمال الرش بمختلف المناطق بالمدينة.

 وقامت ادارة مكافحة الأمراض المتوطنة، بالاستمرار فى تنفيذ خطة أعمال الرش و فحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها  بالمعامل المختصة واكتشاف ومكافحة يرقات الباعوض والقضاء على البؤر بمناطق الامل والخطارة  والجرف و الحارة الوسطى وبلوكات التوطين والمرور حى الزهراء وشوارع بورسعيد وانور السادات والعاشر من رمضان.
 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تقديم خدمات افضل للمواطنين.
وضرورة تكثيف الأعمال التى تحافظ على صحة المواطنين بمدن المحافظة

تطوير الطرق 
الرش
الرش 

 

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