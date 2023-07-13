عبير صبري: مؤمنة بصداقة الرجل والمرأة وأقابل زوجي في الإجازات.. فيديو

قالت الفنانة عبير صبري، إنها تؤمن بالصداقة بين الرجل والمرأة، مضيفة أن زوجها فلسطيني ويقيم في دبي لمباشرة عمله في مكتب المحاماة، وهي تقيم في مصر بسبب عملها ويتقابلون في إجازاتهما.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "25 سؤالا" المذاع على قناة "العربية"، اليوم الخميس، أنها تتمنى التمثيل مع الفنان الأمريكي "آل باتشينو"، مشيرة إلى أنها فنانة تثير الجدل بأدوارها قائلة: "الشخص غير الموثر الناس مش هتاخد بالها منه، لكن لو ترك أثر بفكره أو فنه أو ثقافته فهو مهم".

وأكدت صبري أنها لم تمارس المحاماة فهي اكتفت كون زوجها محام؛ لأنها بعد التخرج من كلية الحقوق التحقت بمعهد الفنون المسرحية، لافتة إلى أنها تعلمت من تجربة تقديم البرامج سرعة البديهة والثقافة، مضيفة أنها تثير الجدل بجلسات التصوير لأنها جميلة.

ولفتت إلى أن من التعليقات القاسية التي كتبت لها على السوشيال ميديا أن إحدى المتابعات تمنت لها الموت، وردت عليها بأن لها مثل ما دعت، مؤكدة أنها تقدم أدوار مختلفة ومتنوعة ومؤثرة، ولم تحصر نفسها في أدوار بعينها، لافتة إلى أنها تعلب أدوارا متنوعة مثل الدراما والكوميدي.

من هي عبير صبري

تعتبر عبير صبري ممثلة مصرية مشهورة، وُلدت في 14 مارس 1971. درست في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، لكنها لم تمارس المحاماة حيث دخلت مجال الفن بعد وفاة والدها. عندما علمت والدتها بذلك، طردتها من المنزل لمدة عام كامل، لكنها قامت بتقديم البرامج في البداية. وقع عليها اختيار المخرج علي عبد الخالق عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف. انطلقت عبير صبري في التمثيل عندما شاركت في فيلم "الناجون من النار" عام 1994، والذي قام بإخراجه علي عبد الخالق، وشاركها في البطولة عمرو عبدالجليل وطارق لطفي. كان التعاون الثاني لها مع المخرج علي عبدالخالق أيضًا في فيلم "عتبة الستات" الذي قامت ببطولته نبيلة عبيد وفاروق الفيشاوي.

عملت عبير صبري في العديد من الأفلام الأخرى قبل أن تتوقف مؤقتًا عن التمثيل بسبب ارتدائها الحجاب. اتجهت في ذلك الوقت لتقديم البرامج الدينية. ومع ذلك، عادت من جديد إلى شاشة السينما في عام 2010 من خلال عدة أفلام مثل "أحاسيس" و"نور عيني" و"عصافير النيل".