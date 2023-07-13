مصر تودع العشوائيات وتبدأ عصر الجمهورية الجديدة (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه تم القضاء على كل العشوائيات غير الآمنة في مصر، مشيرًا إلى أن عام 2021 كان عام القضاء على كل المناطق غير الآمنة كاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دعمًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات وأن تصبح الدولة بلا عشوائيات، مشيرًا إلى أن التكلفة للقضاء على العشوائيات غير الآمنة بلغت 63 مليار جنيه.

القضاء على العشوائيات:



أشار إلى أن الدولة سابقت الزمن في القضاء على ملف العشوائيات غير الآمنة، إذْ كانت في الوقت الحالي تكلف الدولة 200 مليار جنيه مع تغير سعر الصرف.

لفت إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بالبدء في القضاء على العشوائيات غير الآمنة، موضحًّا أنه تم بدء العمل على المناطق العشوائية غير المخططة.