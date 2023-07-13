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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي: إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا يُشعل النزاع

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين"، أن إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا سيُؤدي إلى تفاقم الوضع في كييف ويُشعل النزاع.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قال بوتين: "من وجهة نظر التغيير المحتمل في ساحة المعركة، فإن إرسال أسلحة جديدة لن يغيّر شيئا، بل سيؤدي إلى تفاقم الوضع فقط. حيث أنه سيزيد من تفاقم الجانب الأوكراني. وسيؤجج النزاع".

إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا:

وأضاف: "إذا كان شخص ما مهتما بهذا، ومن الواضح أن هناك مثل هذه الأطراف المهتمة، فهذه هي أفضل طريقة لتحقيق هذه المهمة، تأجيج النزاع أكثر بإرسال أسلحة جديدة".

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، أنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

من ناحية أخرى، أكد فلاديمير بوتين أن العقوبات المناهضة لروسيا أسهمت في ازدياد سوء الأوضاع في الأسواق العالمية للغذاء والطاقة، مشيرا إلى أنه لا يد لروسيا في هذا التفاقم.

وصرح بوتين، خلال برنامج "موسكو الكرملين وبوتين" على قناة "روسيا 24": "لقد تسببوا باستخدام العقوبات كأداة سياسية بتفاقم الوضع في أسواق الغذاء والطاقة العالمية. ولكننا نحن لم نقم بذلك، وإنما هم من قادوا إلى هذه النتيجة عبر أفعالهم".

وفي تصريحات سابقة، أكد بوتين أن الدول التي تُحاول خلق مشاكل لروسيا لن ولم تنجح أبدًا.

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