تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع محور الحضارة مع كورنيش النيل

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تنفيذًا لأعمال مشروع تقاطع إمتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل مما يستلزم غلق كلى لكوبرى العاشر بالإتجاهين.

وغلق منزل الطريق الدائرى المؤدى لمناطق زهراء مصر القديمة وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 الساعة 12 صباحاً لحين إنتهاء الأعمال، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

بالنسبة للقادم من متحف الحضارات إلى طريق كورنيش النيل يسلك شارع بين الأديرة إستكمالاً لجامع عمرو بن العاص وصولاً إلى نفق الملك الصالح إلى طريق كورنيش النيل.

والقادم من طريق الكورنيش إتجاه متحف الحضارات يسلك طريق كورنيش النيل وصولاً إلى نفق الملك الصالح استكمالاً لجامع عمرو بن العاص وشارع بين الأديرة وصولاً إلى شارع الفسطاط.

وبالنسبة لمحور الكورنيش استمرار السير فى الإتجاهين دون أى تعديل.

غلق منزل زهراء مصر القديمة من الطريق الدائرى واستكمال السير من منزل الكورنيش.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.